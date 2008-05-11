Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 мая 2008, 13:00 МСК
11.05.2008, 13:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы