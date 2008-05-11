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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
11 мая 2008, 13:00 МСК
11.05.2008, 13:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы