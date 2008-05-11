Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 мая 2008, 15:00 МСК
11.05.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы