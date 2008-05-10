Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
10 мая 2008, 15:30 МСК
10.05.2008, 15:30 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы