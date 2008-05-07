Матч завершен
Динамо
Москва
2:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
7 мая 2008, 19:30 МСК
7.05.2008, 19:30 МСК
среда
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы