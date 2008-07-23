Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
23 июля 2008, 18:00 МСК
23.07.2008, 18:00 МСК
среда
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы