Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
7 мая 2008, 11:00 МСК
7.05.2008, 11:00 МСК
среда
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы