Матч завершен
Локомотив
Москва
2:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
3 мая 2008, 18:00 МСК
3.05.2008, 18:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы