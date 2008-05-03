Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
3 мая 2008, 13:00 МСК
3.05.2008, 13:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы