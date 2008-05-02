Матч завершен
Рубин
Казань
0:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2008, 15:00 МСК
2.05.2008, 15:00 МСК
пятница
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы