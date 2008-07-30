Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
30 июля 2008, 18:00 МСК
30.07.2008, 18:00 МСК
среда
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы