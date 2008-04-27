Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
27 апр. 2008, 18:00 МСК
27.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы