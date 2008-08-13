Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
13 авг. 2008, 18:00 МСК
13.08.2008, 18:00 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы