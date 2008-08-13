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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
13 авг. 2008, 18:00 МСК
13.08.2008, 18:00 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы