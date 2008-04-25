Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
25 апр. 2008, 18:00 МСК
25.04.2008, 18:00 МСК
пятница
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы