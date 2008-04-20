Матч завершен
Ахмат
Грозный
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
20 апр. 2008, 18:00 МСК
20.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы