Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
19 апр. 2008, 17:00 МСК
19.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы