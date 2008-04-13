Матч завершен
Динамо
Москва
4:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
13 апр. 2008, 15:00 МСК
13.04.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы