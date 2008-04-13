Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
13 апр. 2008, 10:00 МСК
13.04.2008, 10:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы