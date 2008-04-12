Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
12 апр. 2008, 15:30 МСК
12.04.2008, 15:30 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы