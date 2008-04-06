Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
6 апр. 2008, 18:00 МСК
6.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы