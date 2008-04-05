Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
5 апр. 2008, 13:00 МСК
5.04.2008, 13:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы