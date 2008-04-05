Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
5 апр. 2008, 15:00 МСК
5.04.2008, 15:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы