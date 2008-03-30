Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:3
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2008, 17:00 МСК
30.03.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы