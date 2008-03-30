Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2008, 18:00 МСК
30.03.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы