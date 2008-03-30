Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2008, 15:00 МСК
30.03.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы