Матч завершен
Химки
Химки
3:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 марта 2008, 16:45 МСК
29.03.2008, 16:45 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы