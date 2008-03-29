Матч завершен
Ахмат
Грозный
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 марта 2008, 19:00 МСК
29.03.2008, 19:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы