Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2008, 15:30 МСК
23.03.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы