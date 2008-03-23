Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2008, 18:00 МСК
23.03.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы