Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2008, 14:00 МСК
22.03.2008, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы