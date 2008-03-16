Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 марта 2008, 16:00 МСК
16.03.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы