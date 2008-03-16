Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 марта 2008, 19:00 МСК
16.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы