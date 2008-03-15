Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 2008, 19:00 МСК
15.03.2008, 19:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы