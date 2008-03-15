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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 марта 2008, 19:00 МСК
15.03.2008, 19:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы