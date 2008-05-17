Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
17 мая 2008, 16:00 МСК
17.05.2008, 16:00 МСК
суббота
Составы