Матч завершен
Парма
Парма
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
18 мая 2008, 16:00 МСК
18.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы