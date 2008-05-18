Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
18 мая 2008, 16:00 МСК
18.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы