Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
18 мая 2008, 16:00 МСК
18.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы