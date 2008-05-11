Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
11 мая 2008, 16:00 МСК
11.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы