Матч завершен
Рома
Рим
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
11 мая 2008, 16:00 МСК
11.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы