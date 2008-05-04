Матч завершен
Торино
Турин
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
4 мая 2008, 16:00 МСК
4.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы