Матч завершен
Милан
Милан
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
4 мая 2008, 16:00 МСК
4.05.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы