Матч завершен
Рома
Рим
4:1
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
27 апр. 2008, 16:00 МСК
27.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы