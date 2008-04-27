Матч завершен
Ювентус
Турин
5:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
27 апр. 2008, 16:00 МСК
27.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы