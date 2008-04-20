Матч завершен
Парма
Парма
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
20 апр. 2008, 16:00 МСК
20.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы