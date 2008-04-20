Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
20 апр. 2008, 21:30 МСК
20.04.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Составы