Матч завершен
Ювентус
Турин
3:2
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
12 апр. 2008, 21:30 МСК
12.04.2008, 21:30 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы