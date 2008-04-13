Матч завершен
Интер
Милан
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
13 апр. 2008, 21:30 МСК
13.04.2008, 21:30 МСК
воскресенье
Составы