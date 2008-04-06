Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
6 апр. 2008, 16:00 МСК
6.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы