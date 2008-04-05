Матч завершен
Рома
Рим
3:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
5 апр. 2008, 19:00 МСК
5.04.2008, 19:00 МСК
суббота
Составы