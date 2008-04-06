Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
6 апр. 2008, 16:00 МСК
6.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы