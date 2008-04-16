Матч завершен
Ювентус
Турин
3:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
16 апр. 2008, 22:00 МСК
16.04.2008, 22:00 МСК
среда
Составы